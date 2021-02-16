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Рятувальники витягнули зі снігових заметів дві «швидкі»

Ольга Денисяка

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Впродовж понеділка, 15 лютого на Львівщині рятувальники відбуксирували зі снігових заметів 9 автомобілів. Серед них – карети швидкої медичної допомоги, вантажівки, автобуси та легкові авто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС Львівщини.

Зазначається, що підрозділи ДСНС 17 разів виїжджали, аби допомогти мешканцям на автодорогах області.

Рятувальники відбуксирували 9 автомобілів: 1 автобус, 2 автомобілі швидкої допомоги, 4 великовантажні та 2 легкових. В авто перебували 26 осіб, з них 4 дитини.

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Як писав Львівський портал, упродовж тижня, з 8 до 15 лютого, рятувальники звільнили 126 автомобілів, які потрапили у сніговий полон. Зокрема, 11 лютого у снігових заметах застрягли три шкільні автобуси, а наступного дня надзвичайники відбуксирували з засніжених доріг 10 карет швидкої медичної допомоги.

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Фото: ДСНС

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