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На ремонт «культури» у Львові планують виділити понад 83 млн грн

Андрій Котенський

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У 2021 році міське управління культури не планує будувати нових об’єктів, а продовжить оновлювати та осучаснювати існуючі. Зокрема, передбачається виділення 83,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Із виділеної суми, частину коштів планують скерувати на інституції міських територіальних громад, які з цього року увійшли в підпорядкування Львівської міської ради.

«На культуру в 2021 році передбачається 83,4 млн грн: 68 млн – перехідні об’єкти, 4,8 млн – на Львівську МТГ, 10,6 млн – придбання обладнання, інструментів, книг. Також ще 6,6 мільйонів гривень громадського бюджету. Цьогоріч ми не плануємо жодного будівництва, будемо працювати над оновленням інституцій, які в нас вже є. Працюємо згідно з нашою Стратегією розвитку культури до 2025 року», – розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталія Бунда.

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Вона також нагадала, що цього року планують відкрити шість оновлених бібліотек та завершити перехідні об’єкти, що є на стадії ремонту

«Якщо говорити детальніше, то в першу чергу ми ремонтуємо ті об’єкти, які найбільше цього потребують, щоб продовжувати функціонувати. До прикладу, в Палаці Хоткевича протікає дах, також йдеться про реставраційно-ремонтні роботи в Театрі Лесі, капітальний ремонт та розширення музичної школи № 5, ремонт в найбільшій дитячій бібліотеці на Окуневського, ліквідацію великої тріщини в школі на Гнатюка, завершення будівництва інформаційно-освітнього центру в Шевченківському гаю тощо. Щодо міської територіальної громади, то там майже всі інституції культури потребують ремонтів», —додала Наталія Бунда.

З детальнішою інформацією про те, на що планують скерувати кошти, можна ознайомитись за посиланням City-adm.lviv.ua

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