У Львові відремонтують ще три бібліотеки

В 2021 році у Львові планують відкриття ще три сучасні бібліотечні простори. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
На капітальний ремонт очікують:
- «Іннотека» на вул. Городоцькій, 285
- Бібліотека-філії № 43 на вул. Стрийській, 79
- Бібліотеки-філії № 31 на вул. Шевченка 270а
«У нас є чітке завдання — щоб всі міські бібліотеки здійснили трансформацію у сучасні медіатеки. Такі простори створюються для того, що відвідувачам хотілось там проводити час. Кожна бібліотека має свою історію, яку ми враховуємо в нових проектах та під час капітальних ремонтів. Відтак з кожним роком все більше бібліотек стають громадськими центрами для зустрічей. Цьогоріч ми плануємо капітально оновити та відкрити ще 3 бібліотечні простори, щоб у Львові було ще більше місць як для дітей, так і для дорослих», — зазначила директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.
Нагадаємо, у Львові 40 міських бібліотек, об’єднані в дві централізовані системи: 23 бібліотеки для дорослих та 17 бібліотек для дітей. З цього року, у зв’язку з утворенням Львівської МТГ, до підпорядкування міського управління культури доєдналось ще 9 бібліотек із сусідніх населених пунктів.
Станом на сьогодні 20 бібліотек переробили у сучасні медіатеки:
Дитячі:
- Бібліотека № 4 (вул. Б. Антоненка-Давидовича, 10)
- Бібліотека № 9 (вул. Личаківська, 189)
- Бібліотека № 11 «Бібліотека на два боки» (вул. Городоцька, 73)
- Бібліотека № 19 Медіатека «Мультиплекс» (вул. В. Симоненка, 10)
- Бібліотека № 21 Smart бібліотека (вул. проф. Ковалика, 1)
- Бібліотека № 22 (вул. С. Петлюри, 41)
- Бібліотека № 26 (вул. Окружна, 29)
- Бібліотека № 27 Бібліохаб «Під Високим Замком» (вул. Хмельницького, 175)
- Бібліотека № 29 (смт. Брюховичі, вул. Незалежності України, 31)
- Бібліотека № 35 (м. Винники, вул. Т. Шевченка, 2)
- Бібліотека № 36 Пазл-бібліотека (вул. О. Мишуги, 3)
- Бібліотека № 42 Комфорт бібліотека (вул. Є. Патона, 4/2)
Дорослі:
- Перша Львівська Медіатека, Центральна бібліотека для дорослих імені Лесі Українки (вул. Мулярська, 2а)
- Бібліотека № 8 Urban бібліотека (вул. Устияновича, 4)
- Бібліотека № 18 Сенсотека (вул. Самчука, 22)
- Бібліотека № 25 Wiki бібліотека (прос. Червоної Калини, 58)
- Бібліотека № 28 (вул. Незалежності України, 31, Брюховичі)
- Бібліотека № 34 (вул. Галицька, 49, Винники)
- Бібліотека № 37 SPILNO бібліотека (вул. Миколайчука, 1)
- Бібліотека № 38 (вул. Ніщинського, 27)
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Андрій Котенський