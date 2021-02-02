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У Львові відремонтують ще три бібліотеки

Андрій Котенський

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В 2021 році у Львові планують відкриття ще три сучасні бібліотечні простори. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

На капітальний ремонт очікують:

  • «Іннотека» на вул. Городоцькій, 285
  • Бібліотека-філії № 43 на вул. Стрийській, 79
  • Бібліотеки-філії № 31 на вул. Шевченка 270а

 

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«У нас є чітке завдання — щоб всі міські бібліотеки здійснили трансформацію у сучасні медіатеки. Такі простори створюються для того, що відвідувачам хотілось там проводити час. Кожна бібліотека має свою історію, яку ми враховуємо в нових проектах та під час капітальних ремонтів. Відтак з кожним роком все більше бібліотек стають громадськими центрами для зустрічей. Цьогоріч ми плануємо капітально оновити та відкрити ще 3 бібліотечні простори, щоб у Львові було ще більше місць як для дітей, так і для дорослих», — зазначила директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Нагадаємо, у Львові 40 міських бібліотек, об’єднані в дві централізовані системи: 23 бібліотеки для дорослих та 17 бібліотек для дітей. З цього року, у зв’язку з утворенням Львівської МТГ, до підпорядкування міського управління культури доєдналось ще 9 бібліотек із сусідніх населених пунктів.

Станом на сьогодні 20 бібліотек переробили у сучасні медіатеки:

Дитячі:

  • Бібліотека № 4 (вул. Б. Антоненка-Давидовича, 10)
  • Бібліотека № 9 (вул. Личаківська, 189)
  • Бібліотека № 11 «Бібліотека на два боки» (вул. Городоцька, 73)
  • Бібліотека № 19 Медіатека «Мультиплекс» (вул. В. Симоненка, 10)
  • Бібліотека № 21 Smart бібліотека (вул. проф. Ковалика, 1)
  • Бібліотека № 22 (вул. С. Петлюри, 41)
  • Бібліотека № 26 (вул. Окружна, 29)
  • Бібліотека № 27 Бібліохаб «Під Високим Замком» (вул. Хмельницького, 175)
  • Бібліотека № 29 (смт. Брюховичі, вул. Незалежності України, 31)
  • Бібліотека № 35 (м. Винники, вул. Т. Шевченка, 2)
  • Бібліотека № 36 Пазл-бібліотека (вул. О. Мишуги, 3)
  • Бібліотека № 42 Комфорт бібліотека (вул. Є. Патона, 4/2)

Дорослі:

  • Перша Львівська Медіатека, Центральна бібліотека для дорослих імені Лесі Українки (вул. Мулярська, 2а)
  • Бібліотека № 8 Urban бібліотека (вул. Устияновича, 4)
  • Бібліотека № 18 Сенсотека (вул. Самчука, 22)
  • Бібліотека № 25 Wiki бібліотека (прос. Червоної Калини, 58)
  • Бібліотека № 28 (вул. Незалежності України, 31, Брюховичі)
  • Бібліотека № 34 (вул. Галицька, 49, Винники)
  • Бібліотека № 37 SPILNO бібліотека (вул. Миколайчука, 1)
  • Бібліотека № 38 (вул. Ніщинського, 27)

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