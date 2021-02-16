Львів’ян кличуть на безкоштовні екскурсії Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні

16-19 лютого львівський Музей Гідності організовує безкоштовні екскурсії Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Так, протягом чотирьох днів львів’яни і гості міста зможуть потрапити на безкоштовну екскурсію Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні. Їх проводитиме наукова співробітниця Музею Гідності Олена Чебелюк.

«Під час екскурсії ми поговоримо про передумови і причини Революції Гідності. Разом згадаємо головні події нашої незабутньої вогняної зими. Детальніше зупинимось на постатях Героїв Небесної Сотні, передусім зі Львівщини. Дізнаємося, чи сьогодні можна говорити про те, що встановлено остаточну кількість вбитих на Майдані, скільки людей отримали поранення, як шукали зниклих під час подій у Києві. Розглянемо деякі міфи, пов’язані з Майданом. Разом поміркуємо про результати й висновки, які кожен із нас виніс із Революції Гідності, і, звісно, вшануємо пам’ять наших новітніх Героїв», – кажуть організатори.

Екскурсії проходитимуть о 14:00 год. у такі дні: 16 лютого, 17 лютого, 18 лютого, 19 лютого. Приблизна тривалість екскурсії становить 50 хвилин. Втім кількість осіб у групі обмежена, тому всім охочим необхідно пройти попередню реєстрацію за цим посиланням.

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Для окремих груп також можна погодити додаткову дату і час екскурсії. Місце збору – Меморіал Героям Небесної Сотні (біля стели із портретами).

Усіх відвідувачів просять бути в масках та дотримуватись всіх карантинних норм.

Додаткова інформація – Анна Сапронова (098-756-32-30).

Нагадаємо, 20 лютого Україна відзначає День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Цей день львів’ян закликали провести у тиші і утриматись від розважальних заходів.

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