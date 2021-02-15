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У Червонограді чоловік розбив вхідні двері у міській раді

Юлія Осим

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Інцидент стався 14 лютого близько 11.45. Нетверезий чоловік розбив вхідні двері у будівлі міської ради. Поліцейські притягнули зловмисника до відповідальності. Про це Львівському порталу у відділі комунікації поліції Львівщини.

Невідомий чоловік хотів потрапити у приміщення Червоноградської міської ради. Відтак, він розбив склопакет вхідних дверей. Про це поліцейським повідомила 68-річна місцева мешканка. Коли на місце події прибули патрульні, правопорушник продовжував поводитися агресивно. Він нецензурно висловлювався, не реагував на зауваження правоохоронців та відмовлявся виконувати законні вимоги поліцейських.

Зловмисником виявився 36-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Санкція статей передбачає покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до 15 діб.

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