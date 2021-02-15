На кордоні з Польщею затримали чергову контрабанду сигарет

Протягом вихідних, 13-14 лютого, митники кілька разів затримували сигаретних контрабандистів. Загалом вони намагались підпільно перевезти майже 1200 пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Так, упродовж 13-14 лютого галицькі митники викрили трьох контрабандистів, які хотіли незаконно перевезти майже 1200 пачок сигарет.

Найбільшу партію виявили у поляка, який їхав на вантажному автомобілі. Чоловік сховав у ящики для інструментів 670 пачок цигарок. Ще 179 пачок сигарет намагався підпільно перевезти українець, водій рейсового автобуса. Їх він прилаштував у панелі приладів.

Також 240 пачок цигарок запхав поляк у конструктивні порожнини автомобіля «Хонда Легенд».

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За усіма фактами складено протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Всі виявлені сигарети правоохоронці вилучили, а справи скерують до суду, який і обиратиме покарання для контрабандистів.

Нагадаємо, нещодавно на польському кордоні зактримали українця, який «нафарширував» свій мікроавтобус майже 5000 пачками сигарет.

Загалом торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Галицька митниця