На автошляхах Львівщини утворилися «снігові лабіринти» висотою понад три метри

Внаслідок тижневого снігопаду на Львівщині випало до 1 метра снігу. Після розчищення автодоріг спецтехніка нагорнула снігові кучугури, які подекуди сягають понад 3 метри. Відтак, утворилися так звані «снігові лабіринти». Про це повідомили у пресслужбі Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Прибирання доріг від снігу в області триває. Щодоби для цього залучаються близько двох сотень одиниць дорожньої техніки, та більше двохсот працівників, які розчищають та посипають покриття доріг у ручному режимі. Як зазначали дорожники, упродовж вихідних використано майже 3 800 тонн протиожеледних матеріалів.

За словами керівника Служби автомобільних доріг у Львівській області Олега Берези, на сьогодні проїзд автомобільними шляхами області забезпечений. Дорожнє господарство та інші служби Львівщини працюють у цілодобовому режимі.

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«Попри сильний снігопад впродовж вихідних, вводити певні обмеження в русі не було необхідності. Щоправда, роботу дорожників ускладнює шквальний вітер. Подекуди снігові замети утворювалися одразу після того, як спецтехніка тільки-но ліквідувала снігову перешкоду», – розповів Олег Береза.

У службі додали, що дорожнє покриття переважно засніжене, подекуди мокре. У свою чергу, спецтехніка продовжує працювати з метою забезпечення належного проїзду транспорту.

Зазначимо, що упродовж тижня рятувальники Львівщини визволили від снігового полону 126 автівок.

Також на території Львівської області прогнозують снігопади та сильний мороз у найближчі дні.

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