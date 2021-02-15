Львівські прикордонники виявили нелегала з чужим паспортом

На кордоні з Польщею у пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили нелегала, який прямував до сусідньої країни з чужим документом. Під час перевірки іноземець представився громадянином Фінляндії, хоча насправді є громадянином Сомалі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Нелегал хотів проскочити до ЄС рейсовим автобусом. Пасажир надав прикордонникам нібито свій паспорт. Однак під час бесіди чоловік не міг чітко відповісти на запитання, які стосувалися паспортних даних. Відтак, згодом пасажир зізнався, що насправді є громадянином Сомалі.

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Нелегального мігранта через кордон не пропущено. Наразі встановлюються усі обставини порушення та прийняття правового рішення щодо притягнення до відповідальності.

Зазначимо, що з початку року прикордонники виявили майже 300 недійсних, підроблених та чужих документів.

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