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За тиждень у Львові випало 45 см снігу

Вероніка Рой

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З 6 по 13 лютого у Львові, за даними гідрометцентру, випало 201% місячної норми снігу за лютий. Загалом у місті випало 45 см снігу. Про це повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Іриною Маруняк, передає Львівський портал.

За її словами, зараз у місті працює 150 одиниць снігоприбиральної техніки, а також 1298 двірників, що відгортають сніг.

«Ми максимально стараємося працювати на внутріквартальних дорогах. Магістральні дороги прибрані добре, а зараз нам треба з внутріквартальних доріг забрати сніг. Також будемо розширяти їх, щоб вони були проїзні. Тому що у Львові випало 45 см снігу, починаючи з 6 лютого. Це багато. Нам дали 6 екіпажів поліції, щоб максимально прибирати магістральні дороги. Також з поліцією ми перекриваємо внутріквартальні дороги, щоб збирати та вивозити сніг», – розповіла Ірина Маруняк.

Посадовиця уточнила, що за ніч у Львові вивезли 2360 м куб. снігу – це близько 230 КАМАЗів.

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«За ніч ми . Таким чином ми працюємо кожну ніч. В середньому, щоночі ми вивозимо близько 250 КАМАЗів. Це є багато. Окрім того, у кожному районі визначені локації, де будуть складувати сніг. Тому що вивозити сніг за межі міста є дуже дорого. Коли сніг почне танути, буде інший алгоритм дій. На кожен день і ніч ми плануємо роботу, зважаючи на ті погодні умови й виклики, які ставить перед нами природа», – каже заступниця міського голови.

Вночі у Львові очікуються пориви вітру. Відтак у місті будуть організовані аварійні бригади, які за потреби працюватимуть щодо розкриження та вивезення дерев.

«У кожному районі створені бригади, які працюють в черговому режимі у випадку, якщо буде замерзання внутрібудинкових мереж, щоб оперативно реагувати»,  –  додала Ірина Маруняк.

Раніше Львівський портал також інформував, куди вивозять сніг з вулиць Львова.

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