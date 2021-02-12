Скільки овочів та фруктів потрібно їсти, щоб зміцнити здоров’я

Для збереження та зміцнення здоров’я, кожен за нас повинен за день споживати п’ять порцій овочів та фруктів. Про це Львівському порталу повідомили у центрі зв’язків з громадськістю Міністерства охорони здоров’я України.

Медики зазначають, що на перший погляд п’ять порцій – велика кількість, але насправді усі порції в сукупності мають становити 500 г, що зовсім не багато і не складно ввести таку кількість рослинних продукті в свій раціон.

«Користь буде велика, тому що овочі та фрукти містять не лише необхідні для нас вітаміни та мінеральні речовини, а ще й таку необхідно для нашого здоров’я клітковину та величезну кількість біологічно активних речовин, що здатні підвищувати імунітет, знижувати рівень запалення, нівелювати дію оксидантного стресу та захищати нас від захворювань. Отже, для цього нам потрібно лише 500 г. овочів та фруктів щодня», – йдеться у повідомленні.

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Найпростіший денний набір для дорослої людини може складатись, наприклад, з 5 плодів, кожний вагою 100 г:

1 невелике яблуко,

½ склянки квашеної капусти ( або 1 склянка подрібненої свіжої),

1 мандаринка,

1 маленький бурячок,

1 невелика цибулина,

1 невелика морква.

Буде чудово, якщо ви додасте до свого набору пару гілочок зелені – кропу, петрушки, селери тощо. Всі овочі та фрукти, що ви з’їсте додатково до мінімального набору, принесуть вашому організму додаткову користь.

Ви можете самостійно скласти свій денний набір овочів та фруктів, спираючись на приблизні розміри порцій, що наведено нижче.

Денна норма в 5 порцій (400-500 г) – це 2,5 склянки овочевого салату, тушкованих овочів або порізаних фруктів (свіжих, варених або консервованих).

Щоб простіше орієнтуватись, можна використовувати метод «руки»: 1 порція овочів або фруктів зазвичай відповідає розміру вашого кулака; 1 порція ягід складає 1 жменю; 1 порція листової зелені – 2 долоньки.

Також важливо знати, що

1 порція, це – один невеликий фрукт або овоч, такі як яблуко, мандарин, персик, груша, помідор, огірок, середнього розміру морквина, маленький бурячок, невелика цибулина.

Для фруктів та овочів великого розміру, це буде ½ таких плодів як грейпфрут, баклажан, кабачок, середній буряк або 1 скибочка дині, або 1 скибочка кавуна, або 1 скибка гарбуза, 1 кільце ананаса.

Для маленьких плодів 1 порція складає 3-4 таких як абрикос, сливи, ківі, або ж ½ склянки дрібних овочів і фруктів: зеленого горошку, квашеної капусти, порізаної стручкової квасолі або інших порізаних овочів. Або ½ склянки ягід, таких як смородина, чорниця, ожина, малина, полуниця, виноград.

Також важливо знати, що овочі та фрукти різних кольорів містять різні корисні речовини. Тому якщо ви будете протягом тижня додавати до раціону різнокольорові плоди та зелень, ви зможете забезпечити повний набір вітамінів та мінеральних речовин для міцного здоров’я.

Виходячи з рекомендацій щодо здорового харчування, однією з найкращих страв, які МОЗ рекомендує включити в раціон, є справжній український борщ. Детальніше про його користь читайте тут.

Отже, їжте більше овочів та фруктів, готуйте смачні та корисні страви, отримуйте задоволення та залишайтесь здоровими.

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