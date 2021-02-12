Ще один корпус львівського «Мікроприладу» перебудують в офіси

Корпус №26 колишнього заводу «Мікроприлад» на вул. Ніщинського, 25 перебудують в офіси. Це вже другий корпус, реконструкцію якого погодила Львівська міська рада. Про це повідомляє Львівський портал.

У п’ятницю, 12 лютого, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив ПрАТ «Мікроприлад» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію із розширенням корпусу №26 під офісні приміщення і парковку у технопарку «Личаків» на вул. Ніщинського, 35.

Перебудовувати під офіси і паркінг будуть старий чотириповерховий корпус колишнього заводу.

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Попередньо відомо, що змінювати поверховість не будуть, але мерія дозволила зробити прибудову. Загальна площа будівлі після завершення всіх робіт становитиме майже 4300 м кв.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота майбутніх офісів та паркінгу не повинна перевищувати 20,5 м.

Реконструкцію вестимуть на межі з історичним ареалом Львова на земельній ділянці площею 6,39 га – це вся територія колишнього заводу «Мікроприлад», яка належить до зони технопарків Личаківського району.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року виконком уже погодив розбудову колишнього заводу «Мікроприлад». Тут корпус №5 перебудують в офіси і торгово-розважальний центр. Після реконструкції будівля матиме 9 поверхів.

Додамо, що завод «Мікроприлад» збудували у Львові у 1946 році, він спеціалізувався на виробництві електровимірювальних приладів.

У 1996 році підприємство приватизували, тож згодом обсяги виробництва суттєво зменшились. У 2005 році завод реструктуризували, а через рік виробництво зупинилось. Частину приміщень продали, іншу почали здавати в оренду.

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