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Громадський транспорт Львова працює в режимі вихідного дня

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 12 лютого, у Львові громадський транспорт Львова працює у режимі вихідного дня. Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

Станом на 8.00 год. у Львові на маршрутах працює 463 одиниці громадського транспорту. Зокрема, 81 одиниця електротранспорту, 235 автобусів АТП-1 та 147 автобусів приватних перевізників.

«Станом на 8 год. ранку «Львівелектротранс» випустив на маршрути 81 трамвай та тролейбус, АТП-1 забезпечило виїзд 235 автобусів, приватні перевізники – 147 автобусів. Сьогодні громадський транспорт працює в режимі вихідного дня», – розповів начальник управління транспорту Орест Олеськів.

Загалом, за даними мерії, випуск електротранспорту станом на ранок становить 97% від плану. Тобто автобусів АТП-1 – 90% від плану, автобусів приватних перевізників – 78% від плану.

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Нагадаємо, через сильні снігопади школи Львова та області перевели на дистанційне навчання, а п’ятницю, 12 лютого, у місті пропонують зробити вихідним днем. Також у Львові через сильні снігопади ввели низку обмежень. З їх переліком можна ознайомитися за посиланням.

Зауважимо, у міськраді запевняють, що Львів вранці 12 лютого був добре очищений від снігу. Зокрема, комунальники розчистили магістралі, наразі прибирають від снігу внутріквартальні дороги.Також впродовж сьогоднішнього дня у місті перекриватимуть вулиці, аби прибрати від снігу.

За прогнозами синоптиків, негода на Львівщині протримається до кінця тижня, тобто до 15 лютого. Найближчим часом мають відновитися сильні снігопади, а температура повітря впаде до -20°C. Загалом за чотири дні, з 8 по 11 лютого, у Львові випало 169% місячної норми снігу.

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