Голова ЛОДА запросив нардепа від ОПЗЖ Киву на «теплий та гарячий прийом» до Львова

Голова Львівської ОДА Максим Козицький запросив до Львова народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву на «теплий та гарячий прийом». Нардеп виступив допомогти та називає героями молодиків, що облили пам’ятник Степанові Бандері у Львові. Про це Козицький написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, депутат від ОПЗЖ Ілля Кива шукає контакти осіб, які облили фарбою пам’ятник Cтепану Бандері у Львові, аби «юридично їм допомогти».

«Хоче їм юридично допомогти та називає їх героями. Я маю іншу пропозицію до нардепа – особисто приїхати до Львова, щоб трохи більше дізнатися про постать провідника ОУН. Обіцяємо теплий та гарячий прийом! Проявіть справжню мужність не лише на телебаченні та у своїх відосиках, пане Киво!», – написав Козицький.

Нагадаємо, 5 лютого пам’ятник Степанові Бандері у Львові облили невідомі. 10 лютого правоохоронці розшукали зловмисників. Ними виявилися двоє мешканців Хмельницької області, студенти одного із львівських вишів. Мотивом правопорушення була матеріальна вигода.

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