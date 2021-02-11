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Пам’ятник Бандері у Львові спаплюжили за гроші, – СБУ

Наталя Дуляба

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Силовики встановили, що пам’ятник Степану Бандері у Львові облили фарбою двоє студентів із Хмельницької області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ Львівщини.

Правоохоронці знайшли безпосередніх виконавців акту вандалізму над пам’ятником Степану Бандері у Львові.

Встановлено, що 5 лютого пам’ятник провідникові Організації Українських Націоналістів червоною фарбою облили двоє мешканців Хмельницької області, студенти одного із львівських вишів.

У Нацполіції додають, що хлопцям 19 та 24 роки. За попередньою інформацією СБУ, мотивом правопорушення була матеріальна вигода.

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Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які долучили до матеріалів справи.

Їхні дії кваліфіковано за ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі.

Обом зловмисникам вже оголосили підозру, наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Також силовики з’ясовують, хто «замовив» цей злочин.

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Фото: СБУ, поліція

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