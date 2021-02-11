Торік на Львівщині відновили більше 1 200 об’єктів соціальної інфраструктури, – Козицький

Минулого року у Львівській області збудували, відремонтували и реконструювали більше 1 200 об’єктів соціальної інфраструктури на Львівщині. На це спрямували понад 1 млрд грн. Водночас у межах програми «Велике будівництво» відкрили 13 важливих соціальних об’єктів. За словами очільника області Максима Козицького, ці результати є позитивними. Про це повідомляє Львівський портал.

Зокрема, завдяки державній програмі реалізували 5 шкіл, 5 дитячих садків та 3 спортивні об’єкти. Серед завершених соціальних об’єктів вдалося відкрити довгобуди, роботи на яких тривали роками.

«Кошти «Великого будівництва» реалізували саме на тих речах, які були важливі. В нас було основним завданням створити якнайбільше робочих місць для вчителів та вихователів, з іншої сторони – ввести за один рік якомога більше нових місць для навчання. Ми зосередилися на 5 школах та 5 садочках. Проєкти були завершені. Також були зроблені 3 стадіони, один з яких – кваліфікований для проведення змагань європейського рівня», – сказав Максим Козицький.

Окрім того, Львівська область стала другою серед регіонів по ефективності використання коштів ДФРР.

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Львівський портал писав, які саме об’єкти реалізували в межах «Великого будівництва» торік.

Додамо, що наразі формується перелік об’єктів програми для цьогорічного будівництва та реконструкції. Як поінформували в ЛОДА, окрім соціальної інфраструктури, у 2021 році Програма включатиме й проекти економічного розвитку регіонів. Вони будуть спрямовані на створення нових робочих місць та розбудову інфраструктури під залучення інвестицій. Важливим чинником буде відповідність об’єктів сучасним вимогам інклюзивності.

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