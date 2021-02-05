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Торік на Львівщині збудували та реконструювали 13 соціальних об’єктів. Перелік

Юлія Осим

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На Львівщині у рамках програми «Велике будівництво» збудували або реконструювали 13 соціальних об’єктів. Зокрема, це 5 дитячих садків, 5 шкіл та 3 спортивних об’єкти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На реалізацію завершених об’єктів витратили 197,1 млн грн. З них 151,2 млн грн – фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Решта – 45,9 млн грн – кошти з бюджетів органів місцевого самоврядування.

 

Дитячі садки. По завершенню робіт у 5 дошкільних закладах створили 425 нових місць для дошкільнят та 137 робочих місць. Загалом покращено умови для перебування 505 дітей.

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  • ДНЗ (ясла-садочок) у смт Великий Любінь Городоцького району (будівництво 2-поверхового закладу на 150 місць для дошкільнят та 38 робочих місць. Вартість проєкту – 51,3 млн грн)
  • Дошкільна установа у с. Рудники Миколаївського району (будівництво 1-поверхового закладу на 40 місць для дошкільнят та 14 робочих місць. Вартість проєкту – 17,1 млн грн)
  • ДНЗ у с. Борщовичі Пустомитівського району (будівництво 2-поверхового закладу на 75 місць для дошкільнят та 18 робочих місць. Вартість проєкту – 31,9 млн грн)
  • ДНЗ по вул. Сагайдачного у с. Зимна Вода Пустомитівського району (коригування) (будівництво 2-поверхового закладу на 75 місць для дошкільнят та 18 робочих місць. Вартість проєкту – 31,9 млн грн)
  • Дитячий садок по вул. Сагайдачного у с. Зимна Вода Пустомитівського району (коригування) (реконструкція будівлі на 80 місць для дошкільнят та 25 робочих місць. Вартість проєкту – 16,3 млн грн)

 

Школи. У рамках програми в 5 школах області створені зручні та безпечні умови для навчання 1 903 учнів.

  • Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК «СЗШ №2 – гімназія в м. Трускавець (реконструкція) (створено 45 нових місць для навчання та поліпшено умови для навчання 905 учнів та роботи 85 педагогів. Вартість проєкту – 37,3 млн грн.)
  • Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Дубаневичі Городоцького району (створено 108 нових місць для навчання та покращено умови для роботи 20 осіб персоналу. Вартість проєкту – 53,7 млн грн.)
  • Добудова школи та реконструкція системи опалення Викотівської СЗШ І-ІІІ ст. у с. Викоти Самбірського району (у результаті добудови школи створено 80 нових учнівських місць та 5 нових робочих місць. Загалом у результаті реконструкції створено комфортні умови для безпечного перебування 250 дітей та 37 осіб персоналу школи. Вартість проєкту – 22,4 млн грн)
  • Реконструкція з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи I-III ступенів у смт Верхнє Синьовидне вул.Грушевського, № 13 Сколівського району (побудовано 2-поверховий корпус на 220 учнівських місць. Завдяки добудові нового корпусу та реконструкції діючого 420 учнів та 53 особи персоналу працюють та навчаються у комфортних та безпечних умовах. Вартість проєкту – 34,4 млн грн.)
  • Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на вул. Річна, 1 в с. Бортятин Мостиського району (відтепер 220 учнів та 22 педагоги навчаються і працюють у оновленій школі. Вартість проєкту – 40,3 млн грн)

Спортивна інфраструктура. Зреалізовано 3 об’єкти спортивної інфраструктури загалом для 4577 тис. мешканців Львівської області

  • Влаштування спортивного покриття бігових доріжок і секторів та благоустрій прилеглої території Львівського державного університету фізичної культури по вул. Черемшини, 17 у м. Львові (реконструкція) (Відтепер 3 742 чоловіки населення можуть займатись активними видами спорту на оновленому спортивному майданчику. Вартість проєкту – 13,2 млн грн)
  • Реконструкція з влаштуванням мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту з встановленням тентового накриття КЗ ЛОР «Львівське училище фізичної культури» по вул. Княгині Ольги, 1 у м. Львові (Проєкт має вплив на 415 студентів Львівського училища фізичної культури. Вартість проєкту – 8,0 млн грн)
  • Реконструкція існуючого спортивного майданчика у мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту КЗ ЛОР «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут по вул. Пасічна, 68 у м. Львові (Відтепер 420 учнів ліцею можуть займатись різноманітними видами спорту на новому мультифункціональному майданчику для занять ігровими видами спорту. Вартість проєкту – 1,9 млн грн)

Як зазначили у ЛОДА, до програми «Велике будівництво» у 2020 році було включено 16 об’єктів. Відтак, розпочаті об’єкти планують завершити цьогоріч.  Зокрема, це:

  • Добудова Новокропивницького НВК І-ІІІ ст. та спортивного залу із застосуванням енергозберігаючих технологій в селі Новий Кропивник Дрогобицького району Львівської області – будівельна готовність об’єкта 56% станом на 31.12.2020.
  • Реконструкція спортивного ядра та трибун стадіону Буської ДЮСШ в м. Буськ по вул. Київська, 15 Львівської області – будівельна готовність об’єкта 89% станом на 31.12.2020.
  • Реконструкція спортивного комплексу «Шахтар» в м. Червонограді Львівської області – будівельна готовність об’єкта 97% станом на 31.12.2020.

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