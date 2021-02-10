У січні через нетверезих водіїв на Львівщині сталося 58 ДТП, травмувалося 11 осіб

Упродовж січня на дорогах Львівщини через п’яних кермувальників сталося 58 ДТП, у яких 11 осіб були травмовані. Про це Львівському порталу повідомили в патрульній поліції Львівської області.

За попередню добу патрульні виявили 15 нетверезих водіїв. Для будня така кількість є значною. На усіх порушників склали протоколи за ст..130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Поліцейські наголошують, що перебуваючи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, сприйняття дорожньої обстановки змінюється: знижується увага, реакція та чіткість зору. Керування транспортним засобом у нетверезому стані є тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху, його наслідки можуть бути трагічними.

Нагадаємо, на Львівщині від початку року побільшало ДТП у порівнянні з аналогічним періодом торік.

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