ОСТАННІ НОВИНИ

У січні через нетверезих водіїв на Львівщині сталося 58 ДТП, травмувалося 11 осіб

Юлія Осим

|

Упродовж січня на дорогах Львівщини через п’яних кермувальників сталося 58 ДТП, у яких 11 осіб були травмовані. Про це Львівському порталу повідомили в патрульній поліції Львівської області.

За попередню добу патрульні виявили 15 нетверезих водіїв. Для будня така кількість є значною. На усіх порушників склали протоколи за ст..130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Поліцейські наголошують, що перебуваючи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, сприйняття дорожньої обстановки змінюється: знижується увага, реакція та чіткість зору. Керування транспортним засобом у нетверезому стані є тяжким порушенням у сфері безпеки дорожнього руху, його наслідки можуть бути трагічними.

Нагадаємо, на Львівщині від початку року побільшало ДТП у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...