Центр Львова залишився без води через прорив на Франка

У середу, 10 лютого, 80 вулиць Львова, більшість з яких – у центральній частині міста, залишились без водопостачання через аварійний витік води на вул. Франка. Про це інформує пресслужба ЛМКП «Львівводоканал».

«Ремонтні бригади підприємства вже виїхали на місце. Відповідно на час ремонтних робіт цю ділянку вулиці буде перекрито для руху транспорту. Також буде призупинено водопостачання до всієї центральної частини міста. Орієнтовно роботи триватимуть з 10.00 год. і до 20.00 год. Однак все буде залежати від складності робіт. Лише коли розкопаємо місце витоку, можна буде чіткіше сказати про терміни робіт. Сподіваємося, що все вдасться завершити швидше» – повідомляє диспетчерська служба.

До 20:00 год. буде припинено подачу води до таких вулиць:

Арсенальська – Всі будинки

Банківська – Всі будинки

Беринди П – Всі будинки

Братів Рогатинців – Всі будинки

Валова – Всі будинки

Винниченка В – Всі будинки

Винниченка В – Всі будинки

Вірменська – Всі будинки

Вороного М – Всі будинки

Гавришкевича С – Всі будинки

Галицька – Всі будинки

Герцена О – Всі будинки

Гнатюка В акад – Всі будинки

Городоцька буд. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51

Данила Галицького – Всі будинки

Донцова Д – Всі будинки

Дорошенка П – Всі будинки

Друкарська – Всі будинки

Дудаєва Дж – Всі будинки

Жижки Яна – Всі будинки

Замарстинівська буд. 1, 3, 5, 8, 10, 11а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26гу, 28, 30, 34, 36

Зелена буд. 1, 2, 3, 4, 5, 5д, 5ц, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57а, 57гу, 57, 58, 60, 61, 69, 69а, 70, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 84, 85

Князя Мстислава Удатного – Всі будинки

Князя Романа – Всі будинки

Ковжуна П – Всі будинки

Коперника М – Всі будинки

Костюшка Т – Всі будинки

Краківська – Всі будинки

Куліша П – Всі будинки

Курбаса Л – Всі будинки

Левицького К – Всі будинки

Листопадового Чину – Всі будинки

Личаківська буд. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21а, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 34, 36, 37а, 37, 38, 39, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47

Ліста Ф – Всі будинки

Мартовича Л – Всі будинки

Менцинського М – Всі будинки

Михальчука І -В – Всі будинки

Наливайка С – Всі будинки

Нижанківського О – Всі будинки

Парфановичів – Всі будинки

Підвальна – Всі будинки

Підмурна – Всі будинки

пл.Галицька пл – Всі будинки

пл.Григоренка Г ген пл – Всі будинки

пл.Данила Галицького пл – Всі будинки

пл.Звенигородська пл – Всі будинки

пл.Катедральна пл – Всі будинки

пл.Князя Ярослава Осмомисла – Всі будинки

пл.Міцкевича А пл – Всі будинки

пл.Ринок пл – Всі будинки

пл.Різні пл – Всі будинк

пл.Соборна – Всі будинки

Поповича Є – Всі будинки

проїздПроїзд Крива Липа – Всі будинки

просп.Свободи – Всі будинки

просп.Шевченка Т пр – Всі будинки

Руданського С – Всі будинки

Руська – Всі будинки

Саксаганського П – Всі будинки

Сербська – Всі будинк

Січових Стрільців – Всі будинк

Словацького Ю – Всі будинк

Ставропігійська – Всі будинки

Староєврейська – Всі будинки

Стецька Я – Всі будинки

Театральна – Всі будинки

Тиктора І – Всі будинки

Томашівського С – Всі будинки

Торгова – Всі будинки

Університетська – Всі будинки

Франка І буд. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41-, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, , 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

Фредра О – Всі будинки

Фурманська – Всі будинки

Хмельницького Б буд. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 27-а, 28а, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 73

Чайковського П – Всі будинки

Шевська – Всі будинки

Шопена Ф – Всі будинки

Шухевича В – Всі будинки

Щепкіна М – Всі будинки

Як повідомляв Львівський портал, на вул. І. Франка, 21 прорвало трубопровід. Вулиця до кінця дня буде непроїзною, а маршрути трамваїв №3, №8 і №9 закоротять. Також вісім маршрутів також тимчасово змінили схему руху. Як курсує громадський транспорт, можна дізнатися за посиланням.

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