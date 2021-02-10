Фірма Кривецького досі не повернула державі землі з озером "Едем Резорту"

Компанія «Узлісся» досі не повернула у держвласність понад 15 га землі з озером біля села Стрілки, де розташований відпочинковий комплекс «Едем Резорт» Ігоря Кривецького. З часу, коли фірма пообіцяла віддати землі державі, минуло 8 місяців. На сьогодні продаж ділянки є предметом кримінального розслідування. Про це пишуть Наші гроші. Львів.

10 червня 2020 року пресслужба курорту повідомила, що «земельна ділянка під водним дзеркалом та водне дзеркало повернеться у власність держави, а ТОВ «Узлісся» повертається до договірних відносин» (тобто оренди – ред.).

У Львівській ОДА зазначили, що компанія взагалі не зверталася з такими листами. Станом на 9 лютого поточного року, ділянка із водоймою далі перебуває у приватній власності.

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В облдержадміністрації також поінформували, що наразі у судах перебуває дві справи щодо водойми. Одна з них – це позов прокуратури про визнання недійним розпорядження та стягнення 7,23 млн грн до ЛОДА та «Узлісся». У позовній заяві прокурор просить визнати недійсним розпорядження і договір, скасувати запис про право власності та повернути ділянку державі.

Ще одна справа – за позовом «Узлісся» до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Суд прийняв позовну заяву до розгляду у вересні 2020-го, тобто після звернення прокуратури до суду.

ТОВ «Узлісся» не відповіло на прохання про коментар для «Наші гроші. Львів».

Зазначимо, що 9 червня 2020 року тодішня прокурорка Львівщини Ірина Діденко підписала підозру екс-голові ЛОДА Маркіяну Мальському, заявивши про збитки через розпорядження, які він підписав.

На ділянці розташоване проточне озеро площею понад 9,2 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до законодавства, не можна продавати. Мальський підписав розпорядження у серпні 2019 року, згідно з яким у вересні ділянку продали за 7,23 млн грн.

Втім восени суд скасував це повідомлення про підозру Мальському. І це рішення не скасували в апеляції.

За словами речника Львівської обласної прокуратури Данила Антощака, наразі про підозру більше нікому не повідомляли, а розслідування продовжується.

Львівський писав про те, що компанія Кривецького повинна була повернути землі з водоймою у державну власність.

Зазначимо, згідно із даними Youcontrol, власником ТОВ «Узлісся» є львівський бізнесмен та колишній народний депутат від ВО «Свобода» Ігор Кривецький, якого ще називають головним фінансистом цієї політсили. Йому також і належить відомий курорт «Едем Резорт».

Як інформував Львівський портал, у вересні 2019 року Ігор Кривецький офіційно став власником 65 га землі АТОвців у селі Стрілки Перемишлянського району. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото “Наші гроші. Львів” та Facebook/Edem Resort

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