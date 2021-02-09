Тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть до кінця опалювального сезону

Тарифи на тепло та гарячу воду для українців не зростуть до кінця цього опалювального сезону. У вівторок, 9 лютого, Кабінет міністрів та міські голови міст підписали меморандум. Про це інформує міністерство розвитку громад та територій.

До кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення у свої домівки. Вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

«Підписання цього меморандуму свідчить про взаєморозуміння між урядом та місцевою владою щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Це важливий крок на зустріч органам місцевого самоврядування та населення, що є споживачами послуг теплопостачання. Ми не допустимо збоїв в роботі підприємств теплопостачання та забезпечимо теплом українців протягом всього опалювального періоду», – наголошує міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Меморандум також передбачає, що підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсації різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованої в тарифах за тепло.

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Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

Крім цього «Нафтогаз України» розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозицій для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

Як повідомляв Львівський портал, у січні Кабмін знизив ціну на газ для населення. Зокрема, уряд ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

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