Де у Львові працюють пункти обігріву для бездомних та потребуючих

У Львові підготували до роботи два пункти обігріву. Один із них вже діє у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а. Інший – працюватиме у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56 за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, у Центрі обліку та нічного перебування пункт обігріву функціонує щоденно з 09:00 до 20:00 год. (з 20:00 до 09:00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування). А пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 діятиме в робочі дні з 09:00 до 18:00 год й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

«Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також, за потреби, бездомні люди зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу. Працівники, які чергуватимуть у пункті обігріву, взаємодіятимуть з екстреними службами міста. За потреби, до роботи пункту обігріву залучатимуть волонтерів», – розповів керівник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Зазначимо, працівники Центру обліку інформують усіх безпритульних осіб, які звертаються в установу, про те, що діятимуть пункти обігріву. Також про роботу Центру інформують під час соціального патрулювання. Також будівлі, в яких функціонуватимуть пункти обігріву, матимуть відповідні вивіски.

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Водночас мерія просить усіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

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