ОСТАННІ НОВИНИ

Де у Львові працюють пункти обігріву для бездомних та потребуючих

Вероніка Рой

|

У Львові підготували до роботи два пункти обігріву. Один із них вже діє у Львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3а. Інший – працюватиме у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56 за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, у Центрі обліку та нічного перебування пункт обігріву функціонує щоденно з 09:00 до 20:00 год. (з 20:00 до 09:00 год для бездомних осіб діє відділення нічного перебування). А пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 діятиме в робочі дні з 09:00 до 18:00 год й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

«Пункт обігріву у приміщенні Центру обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також, за потреби, бездомні люди зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу. Працівники, які чергуватимуть у пункті обігріву, взаємодіятимуть з екстреними службами міста. За потреби, до роботи пункту обігріву залучатимуть волонтерів», –  розповів керівник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Зазначимо, працівники Центру обліку інформують усіх безпритульних осіб, які звертаються в установу, про те, що діятимуть пункти обігріву. Також про роботу Центру інформують під час соціального патрулювання. Також будівлі, в яких функціонуватимуть пункти обігріву, матимуть відповідні вивіски.

Реклама партнерів

Водночас мерія просить усіх небайдужих повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...