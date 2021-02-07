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Зібрані мощі понад 700 святих: паломницький храм на Львівщині показали у 3D

Юлія Осим

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Відтепер в один з найбільших паломницьких центрів УГКЦ на Львівщині – церкву св. Анни у Бориславі – можна здійснити віртуальну прогулянку. Храм, під дахом якого зібрані мощі більше 700 святих, відтворили у форматі 3D. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА.

Окрім паломництва, церква славиться тим, що у головному вівтарі зберігається образ св. Варвари. Його створив польський митець Антоній Попель, який також є автором пам’ятника А. Міцкевичу у Львові.

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Також у храмі є ікона Божої Матері Цілительки з ризою Богородиці. Образ вважають однією з найвизначніших речей церкви.

Побачити віртуально храм св. Анни можна за посиланням.

Нагадаємо, що на Львівщині відтворять 16 пам’яток архітектури у 3D-форматі.

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