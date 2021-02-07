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Коронавірус в Україні: за добу нових випадків більше, ніж одужань

Юлія Осим

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Станом на ранок неділі, 7 лютого, в Україні 1 244 849 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 3 370 нових хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби в Україні провели 19 500 тестувань, зокрема методом ПЛР – 15 690 та методом ІФА – 3 810. Відтак, виявили 3 370 нових хворих. З них захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували 1 869 українців.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Києві (197).

За увесь період пандемії в Україні Covid-19 підхопили 1 244 849 людей. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померло 23 597 осіб (+81 за минулу добу). Натомість одужали 1 073 046 особа (+2 297 осіб за попередню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Івано-Франківська область – 454 випадки;
  • Одеська область – 212 випадків;
  • Львівська область – 202 випадки;
  • Дніпропетровська область – 198 випадків;
  • м. Київ – 197 випадків;
  • Донецька область – 188 випадків;
  • Чернівецька область – 185 випадків;
  • Вінницька область – 184 випадки;
  • Київська область – 176 випадків;
  • Закарпатська область – 169 випадків;
  • Харківська область – 164 випадки;
  • Запорізька область – 86 випадків;
  • Житомирська область – 137 випадків;
  • Сумська область – 134 випадки;
  • Миколаївська область – 118 випадків;
  • Тернопільська область – 117 випадків;
  • Хмельницька область – 97 випадків;
  • Чернігівська область – 85 випадків;
  • Рівненська область – 73 випадки;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Волинська область – 48 випадків;
  • Полтавська область – 37 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Черкаська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Найближчим в Україні мають продовжити адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

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