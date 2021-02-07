Коронавірус в Україні: за добу нових випадків більше, ніж одужань

Станом на ранок неділі, 7 лютого, в Україні 1 244 849 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За останню добу виявили 3 370 нових хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом минулої доби в Україні провели 19 500 тестувань, зокрема методом ПЛР – 15 690 та методом ІФА – 3 810. Відтак, виявили 3 370 нових хворих. З них захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували 1 869 українців.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Києві (197).

За увесь період пандемії в Україні Covid-19 підхопили 1 244 849 людей. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померло 23 597 осіб (+81 за минулу добу). Натомість одужали 1 073 046 особа (+2 297 осіб за попередню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Івано-Франківська область – 454 випадки;

Одеська область – 212 випадків;

Львівська область – 202 випадки;

Дніпропетровська область – 198 випадків;

м. Київ – 197 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Чернівецька область – 185 випадків;

Вінницька область – 184 випадки;

Київська область – 176 випадків;

Закарпатська область – 169 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Запорізька область – 86 випадків;

Житомирська область – 137 випадків;

Сумська область – 134 випадки;

Миколаївська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 97 випадків;

Чернігівська область – 85 випадків;

Рівненська область – 73 випадки;

Херсонська область – 50 випадків;

Волинська область – 48 випадків;

Полтавська область – 37 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Черкаська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 25 січня в Україні завершився посилений карантин. Повноцінну роботу відновили сфера громадського харчування, розважальні, спортивні і культурні заклади, непродовольча торгівля. Також до навчання повернулися школярі.

Ще до завершення посиленого карантину у МОЗ уже заявили, що завдяки локдауну вдалося досягти «серйозної стабілізації» Covid-19.

Найближчим в Україні мають продовжити адаптивний карантин. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної.

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