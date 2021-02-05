З’явилося відео, як невідомі облили пам’ятник Бандері у Львові

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як вандали облили фарбою пам’ятник Степанові Бандері. Відео оприлюднено на Facebook-сторінці Гарячої лінії міста Львова.

Камери відеоспостереження управління безпеки міста ЛМР зафіксували, як 5 лютого о 00:13 год. дві людини кидали пакети з фарбою у пам’ятник Степанові Бандері.

Відеофіксацію передали у правоохоронні органи – зловмисників шукають.

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Як повідомляв Львівський портал, цієї ночі у Львові невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері.

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Відео: Гаряча лінія міста Львова