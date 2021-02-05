Львівські лікарі врятували передчасно народжених двійнят

У дитячій лікарні на Орлика медики врятували життя двом передчасно народженим двійнятам. Хлопчики були у важкому стані та перебували у комі на штучній вентиляції легень. Про це йдеться на Facebook-сторінці медзакладу.

Двійня народилася на 28 тижні вагітності у 19-річної мами із Золочівського району. Вага двох хлопчиків при народженні була лише 800 і 1170 грамів. У віці 2 години вони були доставлені у відділення реанімації новонароджених дітей, де їм одразу було введено екзогенний сурфактант, після чого стан діток одразу покращився.

«Завдяки новітньому апаратному та медикаментозному забезпеченню, злагодженій командній роботі всього реанімаційного відділення та мультидисциплінарної команди лікарів нашого медзакладу, після 11 днів перебування на штучній вентиляції легень та 6-ти днів на респіраторній терапії (Псрар), дітки вже дихають самостійно, їдять мамине молочко і будуть переведені у палату до мами у відділення патології новонароджених та недоношених дітей», – зазначають у лікарні.

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За словами лікарів, здоров’ю хлопчиків уже нічого не загрожує, основне їх завдання – добре їсти та набирати вагу.

Як повідомляв Львівський портал, 4 січня у Львові з лікарні виписали новонароджену дівчинку, яка з’явилась на світ на 29 тижні з діагнозом коронавірус. Її вага становила всього 1,2 кг, а виходжували немовля впродовж двох місяців.

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Фото: дитяча лікарня на Орлика