У Львові врятували передчасно народжену дівчинку з коронавірусом

У Львові з лікарні виписали новонароджену дівчинку, яка з’явилась на світ на 29 тижні з діагнозом коронавірус. Її вага становила всього 1,2 кг, а виходжували немовля впродовж двох місяців. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Матір дівчинки підхопила COVID, будучи вагітною. Через коронавірусну інфекцію у Катерини Терлецької було уражено 90% легень. Їй було зроблено кесарський розтин на 29 тижні вагітності, щоб немовля змогло побачити світ.

Жінку виписали з лікарні на початку січня, а дівчинку продовжували лікувати у центрі для новонароджених.

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Медики розповідають, що Даринка народилася з вагою 1 кг 200 грам на 29 тижні. На другий день після народження у дитинки виявили коронавірус.

«Дитина була підключена до апарату ШВЛ впродовж 16 днів. Згодом Даринка почала самостійно дихати, перетравлювати їжу і рухатись, відтак ми перевели її у відділення патологій недоношених для подальшого лікування. Ми виписуємо сьогодні Даринку додому і сподіваємось, що вона буде рости здоровою і тішити батьків», – розповідають у лікарні.

Матір дівчинки Катерина Терлецька зазначає, що її стан після перенесеного коронавірусу вже покращився та подякувала медикам, які врятували її доньку.

«Я спочатку навіть боялась її брати на руки, бо дитинка була на стільки крихітна, що її голівка вміщалася в долоньку. Дуже вдячна медперсоналу, який піклувався про мене та моя дитину», – розповіла Катерина Терлецька.

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Фото: знімок екрана з відео ТРК “Перший Західний”