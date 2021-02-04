У четвер, 4 лютого, померла режисерка Львівського театру ляльок Олена Сєрова-Бондар. Про це йдеться на Facebook-сторінці театру.

Як повідомляється, впродовж багатьох років Олена Олександрівна була акторкою Львівського театру ляльок. Та з 1990 року розпочала режисерську діяльність.

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За 30 років роботи на посаді режисера встигла здійснити постановки вистав «Солом’яний Бичок», «Бука», «Кольорове Молоко», «Зачарована рукавичка». Її роботи «Кіт у чоботях», «Наш веселий Колобок» та «Алі-Баба і Розбійники» й сьогодні йдуть на сцені театру, знаходячи відгук у серцях маленьких глядачів.

Як повідомляв Львівський портал, 28 січня помер головний режисер Львівського театру ляльок Володимир Підцерковний.

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Фото: Львівський ляльковий театр