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Помер головний режисер Львівського театру ляльок

Вероніка Рой

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28 січня помер головний режисер Львівського театру ляльок Володимир Підцерковний. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Володимир Підцерковний приєднався до команди театру 2017 року на посаду головного режисера. За час роботи в театрах митець створив понад сорок вистав для дітей, юнацтва та дорослих, котрі і досі живуть на сценах театрів країни.

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Низка поставлених ним вистав брала участь у численних вітчизняних та міжнародних фестивалях, зокрема у Білорусі, Литві, Молдові, Польщі, де отримували як спеціальні, так і головні нагороди.

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Фото: театр ляльок

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