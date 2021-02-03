Вулицю у Львові пропонують перейменувати на честь одного з «кіборгів»

Одну з вулиць Львова хочуть перейменувати на честь Ігоря Зінича – Героя України, одного з захисників Донецького аеропорту, бійця 80 десантно-штурмової бригади. Відповідне питання планують розглянути 4 лютого на сесії Львівської міськради, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Євген Бойко.

Депутати міськради Львова ініціюють проєкт ухвали про перейменування однієї з вулиць міста на честь Ігоря Зінича, який 20 січня 2015 року загинув, захищаючи Донецький аеропорт.

За словами Євгена Бойка, є кілька варіантів вулиць, які пропонують перейменувати на честь одного з «кіборгів». Один із них – вул. Мельничука (Шевченківський район). Так її назвали на честь комуніста Степана Мельничука, він активно виступав проти церкви, писав антирелігійні памфлети.

Реклама партнерів

«Вже довгий час у нас в місті обговорюється ідея перейменування однієї із львівських вулиць на честь Ігоря Зінича – бійця нашої 80 десантно-штурмової бригади, лікаря, захисника Донецького аеропорту та Героя України. Про Героїзм Ігоря можна розказувати багато, і переконаний, що історія ще оцінить його справжній подвиг і внесок у перемогу України у війні з російським агресором», – написав Євген Бойко.

Зазначимо, що до Дня міста у Львові існує традиція перейменовувати одну із вулиць або давати назву новозбудованій вулиці.

Довідково: Ігор Зінич був уродженцем Рокитного, що Київщині. До війни на Донбасі працював медиком у місцевій райлікарні. У грудні 2014-го пішов добровольцем у складі львівської 80-ої аеромобільної бригади.

Зі 17 грудня 2014-го захищав Донецький аеропорт. Протягом останніх днів боїв перед підривом нового терміналу аеропорту Зінич рятував життя поранених, хоча бійців неможливо було вивезти під обстрілами. В той момент окупанти поранили і його.

20 січня 2015 року Ігор Зінич загинув під завалами в новому терміналі. Пошуками займались його брат, сестра та друзі, вивезти тіло вдалося лише 16 лютого. Поховали Ігоря Зінича в рідному Рокитному.

У жовтні 2015-го Ігорю Рокитному присвоїли звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.