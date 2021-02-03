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Низка вулиць на Сихові 4 лютого буде без води: перелік

Вероніка Рой

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У четвер, 4 лютого, через ремонтні роботи 12 вулиць у Сихівському районі залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.

 

Завтра на на водопровідній насосній станції «Сихів» проводитимуть ремонт запірно-регулюючої арматури. Відтак з 10:00 до 15:00 буде припинено подачу води в Сихівський район. Зокрема, без водопостачання будуть такі вулиці:

  • Антоненка-Давидовича – Всі будинки
  • Антонича – Всі будинки
  • Вернадського – Всі будинки
  • Драгана – Всі будинки
  • Кавалерідзе – Всі будинки
  • Коломийська – Всі будинки
  • Кос-Анатольського – Всі будинки
  • Освицька – Всі будинки
  • Полуботка – Всі будинки
  • пр.Червоної Калини (непарна сторона від №58 до №135, парна сторона від №64 до №114),
  • Скрипника – Всі будинки
  • Трильовського – Всі будинки

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