Низка вулиць на Сихові 4 лютого буде без води: перелік

У четвер, 4 лютого, через ремонтні роботи 12 вулиць у Сихівському районі залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.
Завтра на на водопровідній насосній станції «Сихів» проводитимуть ремонт запірно-регулюючої арматури. Відтак з 10:00 до 15:00 буде припинено подачу води в Сихівський район. Зокрема, без водопостачання будуть такі вулиці:
- Антоненка-Давидовича – Всі будинки
- Антонича – Всі будинки
- Вернадського – Всі будинки
- Драгана – Всі будинки
- Кавалерідзе – Всі будинки
- Коломийська – Всі будинки
- Кос-Анатольського – Всі будинки
- Освицька – Всі будинки
- Полуботка – Всі будинки
- пр.Червоної Калини (непарна сторона від №58 до №135, парна сторона від №64 до №114),
- Скрипника – Всі будинки
- Трильовського – Всі будинки
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Вероніка Рой