Низка вулиць на Сихові 4 лютого буде без води: перелік

У четвер, 4 лютого, через ремонтні роботи 12 вулиць у Сихівському районі залишаться без водопостачання. Про це інформує Львівводоканал.

Завтра на на водопровідній насосній станції «Сихів» проводитимуть ремонт запірно-регулюючої арматури. Відтак з 10:00 до 15:00 буде припинено подачу води в Сихівський район. Зокрема, без водопостачання будуть такі вулиці:

Антоненка-Давидовича – Всі будинки

Антонича – Всі будинки

Вернадського – Всі будинки

Драгана – Всі будинки

Кавалерідзе – Всі будинки

Коломийська – Всі будинки

Кос-Анатольського – Всі будинки

Освицька – Всі будинки

Полуботка – Всі будинки

пр.Червоної Калини (непарна сторона від №58 до №135, парна сторона від №64 до №114),

Скрипника – Всі будинки

Трильовського – Всі будинки

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів