На маршруті гори Параска облаштують вісім будиночків-глемпів за понад 7 млн грн

Глемпінг-локація з’явиться на території національного парку «Сколівські Бескиди», що на Львівщині. Вісім будиночків-глемпів спорудять на околиці міста Сколе, на початку маршруту на гору Параску. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На сьогодні така форма тимчасового розміщення є досить популярною серед активних туристів. Окрім того, глемпінг є дружнім до природи, а це важливий фактор при сталому розвитку Карпат. За словами керівниці управління туризму та курортів ЛОДА Наталі Табаки, реалізація цього проєкту додасть Львівщині конкурентних переваг у трендовому напрямку відпочинку “OUTDOOR”.

Реклама партнерів

«Глемпи-шатра або сфери легко монтуються. Для їх зведення не потрібно робити капітального втручання в навколишнє середовище. Тут фокус на дружньому ставленні до природи. Тобто робити зупинки на ночівлю максимально близько до природи і, в той же час, забезпечувати рівень комфорту, максимально схожий до апартаментів чи готелю», – акцентує Наталя Табака.

Зазначимо, що проєкт є пілотним та реалізується в межах програми секторальної підтримки ЄС. Відтак, планується спорудити адміністративну споруду та 8 житлових будиночків-глемпів. Кожен з них буде розрахований на поселення 4-6 осіб. Найімовірніша локація для їх розташування – початок туристичного маршруту на гору Параску.

Наразі у ЛОДА очікують проведення тендеру і визначення фірми-підрядника, яка займеться встановленням глемпів. Спорудити глемпінг-локація на території парку планують протягом двох років.

Разом з Львівщиною учасниками проєкту стали Донецька, Івано-Франківська і Закарпатська області. Загалом передбачено 28,8 млн грн, відтак, на кожен комплекс припадає близько 7,2 млн грн..

Щодо Національного природного парку «Сколівські Бескиди», то він активно розвиває рекреаційну та туристичну інфраструктуру Львівщини. Як зазначили в ЛОДА, минулоріч його облаштували облаштували паркінгом та інформаційним центром, впроваджено GPS-навігацію 19 маршрутів.

Нагадаємо, що у Львівській області є приватні глемпінги, зокрема в селах Орявчик та Долинівка у південній частині того ж Стрийського району.

Раніше Львівський портал писав, що у “Сколівських Бескидах” вперше з’явиться глемпінг-локація.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.