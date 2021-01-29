У Сколівських Бескидах вперше з’явиться глемпінг-локація

У національному природному парку «Сколівські Бескиди» на Львівщині планують облаштувати глемпінг-локацію. Він став одним з чотирьох українських заповідників, де створять такі місця. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні лісового та мисливського господарства.

Наразі обирають найоптимальніше для облаштування місце. Вона має відповідати вимогам для встановлення глемпінгів. Тільки після натурних обстежень визначать правильну точку.

Зазначимо, що парк «Сколівські Бескиди» виступає партнером у реалізації проєкту «Глемпінги – створення ексклюзивного туристичного продукту в природоохоронних територіях». Цей проєкт переміг у конкурсі програми підтримки секторіальної політики щодо регіонального розвитку «Розвиток туризму».

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Глемпінг з англійської означає «гламурний кемпінг». Це стиль кемпінгу зі зручностями та, в деяких випадках, послуги в курортному стилі, які зазвичай не асоціюються з “традиційним” кемпінгом.

Облаштування таких локацій на територіях природних заповідників відбувається задля збільшення туристичного потенціалу самих заповідників зокрема шляхом створення ексклюзивного продукту.

Як інформують в Управлінні, для впровадження глемпінг-туризму в Україні за результатами конкурсу було обрано 4 пілотні регіони і природоохоронні установи різних рівнів: Донецька область – Регіональний ландшафтний парк “Краматорський”, Закарпатська область – Національний природний парк “Синевир”, Івано-Франківська область – Регіональний ландшафтний парк “Дністровський”, Львівська область – Національний природний парк “Сколівські Бескиди”.

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