Студентку Франкового вишу номінували на міжнародну журналістську премію

Репортаж львівської журналістки Вікторії Дяченко претендує на перемогу у всесвітньому конкурсі лонгрідів True Story Award серед 39 текстів з усього світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Студентка Франкового університету, львів’янка Вікторія Дяченко увійшла до фіналу престижної міжнародної премії True Story Award з особистою родинною історією про Донбас і Галичину. Вона – єдина українка серед 39 фіналістів конкурсу. Номінантів обирали серед 1179 текстів від конкурсантів зі 101 країни.

Шанс на перемогу Вікторії Дяченко принесла опублікована на Reporters історія «Своє. Рідне» – ніжна й глибока оповідь про рідних, долі яких спростовують міф, нібито сім’ї, де мама – галичанка, а батько – донбасівець (чи навпаки), приречені розпастися.

«Ця премія є першою глобальною нагородою для репортерів з усього світу – на відміну від, наприклад, Пулітцерівської премії, яка відзначає журналістів зі США. Тексти минулорічних переможців є прикладами вищого репортерського пілотажу — такого рівня матеріали хочеться частіше зустрічати й в українських медіа. Власне, на це працює і наша команда, долучаючись до розвитку української школи репортажу. Те, що текст Вікторії потрапив до фіналу True Story Award, є свідченням того, що рухаємося у правильному напрямку», – говорить шефредакторка Reporters Марічка Паплаускайте.

Імена трьох переможців назвуть на Міжнародному фестивалі Reportagen у Берні 20 серпня цього року.

True Story Award – це міжнародний журналістський конкурс, заснований швейцарським журналом Reportagen. Мета премії — зробити почутими у світі голоси репортерів і репортерок з різних країн. Журі True Story Award відзначає авторів та авторок, які пишуть 12 мовами і які відзначилися глибиною досліджень, якістю своєї журналістики та соціальною актуальністю історії.

Учасниками конкурсу є журналісти і журналістки The New York Times Magazine, VICE, GQ Magazine, Vanity Fair, The New Yorker, The Guardian, EL PAÍS, Le Monde, Die Zeit, Gazeta Wyborcza тощо.

