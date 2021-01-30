ОСТАННІ НОВИНИ

Студентку Франкового вишу номінували на міжнародну журналістську премію

Ольга Денисяка

|

Репортаж львівської журналістки Вікторії Дяченко претендує на перемогу у всесвітньому конкурсі лонгрідів True Story Award серед 39 текстів з усього світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Студентка Франкового університету, львів’янка Вікторія Дяченко увійшла до фіналу престижної міжнародної премії True Story Award з особистою родинною історією про Донбас і Галичину. Вона єдина українка серед 39 фіналістів конкурсу. Номінантів обирали серед 1179 текстів від конкурсантів зі 101 країни.

Шанс на перемогу Вікторії Дяченко принесла опублікована на Reporters історія «Своє. Рідне» ніжна й глибока оповідь про рідних, долі яких спростовують міф, нібито сім’ї, де мама галичанка, а батько донбасівець (чи навпаки), приречені розпастися.

Реклама партнерів

«Ця премія є першою глобальною нагородою для репортерів з усього світу на відміну від, наприклад, Пулітцерівської премії, яка відзначає журналістів зі США. Тексти минулорічних переможців є прикладами вищого репортерського пілотажу — такого рівня матеріали хочеться частіше зустрічати й в українських медіа. Власне, на це працює і наша команда, долучаючись до розвитку української школи репортажу. Те, що текст Вікторії потрапив до фіналу True Story Award, є свідченням того, що рухаємося у правильному напрямку», – говорить шефредакторка Reporters Марічка Паплаускайте.

Імена трьох переможців назвуть на Міжнародному фестивалі Reportagen у Берні 20 серпня цього року.

True Story Award це міжнародний журналістський конкурс, заснований швейцарським журналом Reportagen. Мета премії — зробити почутими у світі голоси репортерів і репортерок з різних країн. Журі True Story Award відзначає авторів та авторок, які пишуть 12 мовами і які відзначилися глибиною досліджень, якістю своєї журналістики та соціальною актуальністю історії.

Учасниками конкурсу є журналісти і журналістки The New York Times Magazine, VICE, GQ Magazine, Vanity Fair, The New Yorker, The Guardian, EL PAÍS, Le Monde, Die Zeit, Gazeta Wyborcza тощо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...