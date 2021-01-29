Загинув чоловік та дворічна дівчинка: подробиці ДТП на об’їзній Львова

29 січня на об’їзній дорозі Львова неподалік села Бережани зіткнулись автомобілі «Шкода» та «ВАЗ-2111». Внаслідок аварії загинув водій «ВАЗу» та його 2-річна пасажирка, ще трьох постраждалих госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 29 січня близько 13.45 год. на автодорозі «Київ-Чоп», неподалік села Бережани Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода» виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2111».

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Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинув водій «ВАЗу» та його 2-річна пасажирка.

Окрім того, тілесні ушкодження отримали водій «Шкоди» та двоє пасажирів «ВАЗу», їх було доставлено в лікарню. Особисті дані усіх учасників події та діагнози потерпілих уточнюються.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини