У ДТП на об'їзній Львова загинули двоє людей

У п’ятницю, 29 січня, на об’їзній дорозі Львова сталась аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомляє Львівський портал.

У патрульній поліції Львівщини повідомили Львівському порталу, що зіткнулись автомобілі Skoda та ВАЗ. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська зазначила, що зараз на місці події працюють слідчі та з’ясовують усі обставини.

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Фото: патрульна поліція Львівщини