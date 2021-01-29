Львів та прилеглі села залишилися без світла. Перелік вулиць

У п’ятницю, 29 січня, низка вулиць Львові та у прилеглих до містах селах буде без електроенергії через проведення ремонтних робіт. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

Так, з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Наукова – 27,37; Пулюя – 23-31; Головацького – 23,23а,б,в,г; Братів Міхновських – 23,31а,32б; Стороженка – 6а; Декарта – 6; Райдужна – 6-22:15-19;31;33; Черемшини – 29а; Банаха – всі; Навої – 1-53; Липинського – 25, 25а; Замарстинівська – 109-117; 118-122.

Також з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у смт. Рудно будуть вулиці: Міцкевича – всі; Підгірянки – всі; Богуна — всі; Франка — всі.

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Крім цього з 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у с. Сороки-Львівські будуть вулиці: Лесі Українки – всі; Польова – всі; Лукашевичів — всі.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у Винниках будуть вулиця Хмельницького — всі.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у с.Тарасівка будуть вулиця Магазинна — всі.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у с. Пікуловичі будуть вулиця Лесі Українки — всі.

З 8.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у с. Малехів будуть вулиці: Крушельницької – 1; С.Бандери – 15,16; Дорошенка – 111-117; 112-118.

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