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«Був у дуже важкому стані»: пацієнт з COVID подякував львівським лікарям, які врятували його життя

Вероніка Рой

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У Центрі легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, вилікували пацієнта, який був у дуже важкому стані з коронавірусом та мав ураження легень. Чоловік подякував медикам, які врятували його життя. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Пацієнт Роман Корнеляк потрапив у Центр легеневого здоров’я з ураженням легень та високою температурою. Проте лікарям дезалкдау вдалося поставити хворого на ноги.

«Зробив КТ, яке показало, що у мене є ураження легень. Мене направили у Центр легеневого здоров’я на лікування, мав температуру 39. 3 числа у мене стався перший приступ, потім я трохи відійшов, дякуючи працівникам. 9 числа у мене був другий приступ, я був у дуже важкому стані, лікарі думали, що вже все. Я дуже дякую працівникам 2-го пульмонологічного відділення Центру легеневого здоров’я. Я можу стати на коліна і подякувати. Особливо моїм лікарям Вірі Мельничук, Ользі Толох та старшій медсестрі Людмилі Крупі, які мені допомагали стати на ноги. Вони боролися за моє життя», – розповідає Роман Корнеляк.

Як повідомляв Львівський портал, у Центрі легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, вилікували важкохворого на коронавірус чоловіка, у якого було більше 80% ураження легень та низка супутніх захворювань.

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