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Побороти Covid: у Львові медики вилікували хворого із 80% ураження легень

Наталя Дуляба

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У Центрі легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, вилікували важкохворого на коронавірус чоловіка, у якого було більше 80% ураження легень та низка супутніх захворювань. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Богдан Пелех, якому вочевидь за шістдесят, потрапив у Центр легеневого здоров’я після кількох днів лікування у Сокальській районній лікарні. Там чоловіку легше не ставало, а коли стан суттєво погіршився, його перевели до Львова.

Медики давали йому 1% на одужання, адже легені хворого були уражені більше ніж на 80%. Також чоловік мав супутні захворювання: цукровий біабет, проблеми з підшлунковою залозою, перенесений мікроінсульт.

«Моя донька мені сказала: якщо є бодай 1% на життя, то варто боротись. Результат справді позитивний – сьогодні я живу і хочу жити далі, дякуючи лікарям, які доклали максимум зусиль, та моїй сім’ї, що так мене підтримувала», – розповідає Богдан Пелех.

Чоловік каже, що вражений професіоналізмом медиків, їхньою самовіддачею та називає їх «земними ангелами».

«В Центрі легеневого здоров’я працюють дуже фахові медики. Медсестри, хоч і завжди в масках, але я їх впізнаю за голосом: Василину, обох Оксан, Таню. Пригадую пані Галю, яка харчі розвозила по палатах, і все казала: «Лікують не лише медикаментами. Для того, щоб виздоровіти, треба їсти». Особливо хочеться виділити мою лікарку Діану Столяр – професіонала своєї справи, який любить людей. Я їй дуже дякую», – наголошує Богдан Пелех.

Наостанок він зауважує: коронавірус – підступна хвороба для людей із зони ризику. Відтак чоловік закликає не займатись самолікуванням, а при перших симтомах звертатись до лікаря: «Коронавірус – це дуже складна хвороба, бо вона знаходить найтаємніші слабкі місця в організмі. Люди, які мають патології, супутні захворювання, мають бути надзвичайно обережні і не відтягувати, бо час грає проти них».

Зазначимо, що з квітня по листопад у Центрі легеневого здоров’я лікувались 2360 пацієнтів із пневмоніями, 1701 із яких – це «ковідна» пневмонія. Померли 150 осіб, в тому числі 130 хворих на коронавірус.

Як писав Львівський портал, наймолодшим хворим на COVID-19 на Львівщині було місячне немовля, а найстаршим – 102-річна людина.

Додамо, що у Львові оголосили збір коштів на лікування породіллі, у якої через коронавірус уражено 90% легень, та її новонародженої доньки. Всі деталі – за цим посиланням.

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