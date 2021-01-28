Стипендії, премії та гранти на закордонне навчання: Зеленський заснував премії для відмінників

Президент Володимир Зеленський заснував стипендії для учасників ЗНО з найвищими результатами, премії для переможців учнівських олімпіад, а також гранти на навчання за кордоном. Про це йдеться в указі глави держави від 28 січня.

Як йдеться в указі премії, стипендії та гранди засновані з метою сприяння розвитку інтелектуального потенціалу суспільства. Зокрема були засновані:

стипендії Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;

премії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

премії Президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;

гранти Президента України на навчання за кордоном.

Кабінету Міністрів України доручили у двомісячний термін розробити та затвердити порядки призначення та виплати стипендій, премій та грантів. Крім цього уряд повинен передбачати у проектах законів про Державний бюджет України видатки на виплату премій.

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Як повідомляв Львівський портал, 30 абітурієнтам, які в Україні отримають найвищі бали зі ЗНО, планують дати по 100 тисяч гривень премії. Зазначимо, нещодавно у МОН анонсували 5000 гривень премії для абітурієнтів, які отримають відмінні результати з ЗНО.

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