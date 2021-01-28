ОСТАННІ НОВИНИ

Стипендії, премії та гранти на закордонне навчання: Зеленський заснував премії для відмінників

Вероніка Рой

|

Президент Володимир Зеленський заснував стипендії для учасників ЗНО з найвищими результатами, премії для переможців учнівських олімпіад, а також гранти на навчання за кордоном. Про це йдеться в указі глави держави від 28 січня.

 

Як йдеться в указі премії, стипендії та гранди засновані з метою сприяння розвитку інтелектуального потенціалу суспільства. Зокрема були засновані:

  • стипендії Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;
  • премії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
  • премії Президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;
  • гранти Президента України на навчання за кордоном.

Кабінету Міністрів України доручили у двомісячний термін розробити та затвердити порядки призначення та виплати стипендій, премій та грантів. Крім цього уряд повинен передбачати у проектах законів про Державний бюджет України видатки на виплату премій.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, 30 абітурієнтам, які в Україні отримають найвищі бали зі ЗНО, планують дати по 100 тисяч гривень премії. Зазначимо, нещодавно у МОН анонсували 5000 гривень премії для абітурієнтів, які отримають відмінні результати з ЗНО.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...