«Львівелектротранс» не знайшов постачальника електробусів

Тендер на закупівлю 50-ти електробусів, який у жовтні минулого року оголосило ЛКП «Львівелектротранс, не відбувся. Оскільки підприємство не знайшло постачальника. Відповідна інформація розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro, повідомляє Львівський портал.

Так, у жовтні 2020 року ЛКП «Львівелектротранс» оголосило тендер на закупівлю 50 електробусів. Очікувана вартість закупівлі становить 330 мільйонів гривень, тобто ціна одного електробуса – майже 200 тисяч євро за один. Закупити електробуси мали б до 31 грудня 2023 року.

У документі зазначається, що тендер не відбувся через те, що заявки подали менше двох учасників.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, 10 вересня, у Львові підписали меморандум на закупівлю 250 електробусів.

Меморандум підписали Львівська міська рада, ЛКП «Львівелектротранс», ПрАТ «Концерн-Електрон» та концерн приватних перевізників «Екопастранс». Зокрема, він передбачає, що упродовж наступних трьох років 200 електробусів закуплять приватні перевізники, а 50 – місто.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.