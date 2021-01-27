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У Львові жінка отруїлась чадним газом

Андрій Котенський

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У квартирі на вулиці Здоров’я чадним газом отруїлась молода жінка. Потерпілу шпиталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Отруєння сталось 27 січня. близько 15.00 у квартирі на вулиці Здоров’я (Франківський район).

Постраждалу у стані середнього ступеня важкості доправлено в лікарню швидкої медичної допомоги. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.

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Зазначимо, цього року по місту трапилось уже 12 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждала 31 людина, з них 10 — діти. На жаль, 2 людей загинуло.

Нагадаємо, протягом усього 2020 року на Львівщині чадним газом отруїлись більше ста людей, ще троє загинули.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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