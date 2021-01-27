На Львівщині турок організував канал незаконного перетину кордону з Польщею

Поліцейські взяли під варту громадянина Туреччини, який організував канал переправлення мігрантів через державний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Ще 14 січня правоохоронці затримали трьох іноземців, які намагалися незаконно потрапити до Польщі в обхід пункту пропуску. Нелегалів зловили поблизу села Биків Яворівського району. Порушниками виявилися громадяни Туреччини віком від 20 до 42 років. Один з них саме був безпосереднім організатором спроби незаконного перетину кордону України.

Відтак, 22 січня організатору повідомили про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ, порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Реклама партнерів

25 січня Мостиський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 136 200 гривень. Поліцейські взяли іноземця під варту.

Наразі триває досудове розслідування. Двох інших нелегальних мігрантів , які намагалися незаконно перетнути кордон України з Польщею, примусово повернули до Туреччини.

Нагадаємо, найбільше нелегальних мігрантів торік затримали на кордоні з Польщею.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.