ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині турок організував канал незаконного перетину кордону з Польщею

Юлія Осим

|

Поліцейські взяли під варту громадянина Туреччини, який організував канал переправлення мігрантів через державний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Ще 14 січня правоохоронці затримали трьох іноземців, які намагалися незаконно потрапити до Польщі в обхід пункту пропуску. Нелегалів зловили поблизу села Биків Яворівського району. Порушниками виявилися громадяни Туреччини віком від 20 до 42 років. Один з них саме був безпосереднім організатором спроби незаконного перетину кордону України.

Відтак, 22 січня організатору повідомили про підозру у вчиненні злочину. Відповідно до ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ, порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Реклама партнерів

 

25 січня Мостиський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою терміном на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 136 200 гривень. Поліцейські взяли іноземця під варту.

Наразі триває досудове розслідування. Двох інших нелегальних мігрантів , які намагалися незаконно перетнути кордон України з Польщею, примусово повернули до Туреччини.

Нагадаємо, найбільше нелегальних мігрантів торік затримали на кордоні з Польщею.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

На Різдво до Франка
Наталя ДУЛЯБА
На Різдво до Франка

Чи не найперша асоціація, яка виникає при згадці про Івана Франка, – це Каменяр, вічний революціонер, провідник націонал...

Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями
Анастасія ПИЖ
Зручно, економно та святково: напередодні Нового року «АТБ» дивує львів'ян новими акційними пропозиціями

Для зручності більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів «АТБ», у тому числі й мешканців нашого міста Лева, напередодні новор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...