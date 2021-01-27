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Через домашній паштет львів'янин захворів на ботулізм

Ольга Денисяка

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До Мостиської центральної районної лікарні з симптомами ботулізму госпіталізували львів’янина, котрий вживав домашній консервований паштет. Про це Львівському порталу повідомила головна епідеміологиня Львівської області, очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко.

 

Зі слів чоловіка, він їв домашній паштет, після чого йому стало погано і він звернувся до медиків.

«Паштет чоловік з’їв сам, тому крім нього, на щастя, ніхто не постраждав. Через добу у нього з’явились перші симптоми: опущення повік,  розширення зіниць та порушення зору. Він звернувся до медиків, які запідозрили у нього ботулізм», – розповідає Наталія Тімко-Іванченко.

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Пацієнтові ввели п’ятикомпонентний протибутулінічний антитоксин та відібрали матеріал для дослідження в лабораторії.

За словами Наталії Тімко-Іванченко на Львівщині  цього антитоксину залишилося ще три ампули. Відтак медики звернулись до МОЗу, аби отримати ще декілька ампул.

Зазначимо, що наразі пацієнтів з інфекційними захворюваннями госпіталізують у інфекційні відділення районних лікарень, бо в Львівській обласній інфекційній лікарні лікують хворих на коронавірус.  Це вже другий випадок ботулізму у цьому році.

Як писав Львівський портал, перший випадок був зафіксований на початку січня. До Мостиської лікарні госпіталізували 27-річного чоловіка, якому стало погано після вживання магазинних консервів. Чоловік споживав шпроти та мідії, які придбав у супермаркеті «Ашан» на вулиці Чорновола, а також червону рибу, приготовану вдома.

Зазначимо, ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. Водночас, ботулізму у більшості випадків можна уникнути, дотримуючись простих харчових правил.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’яса, риби, рідше овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в’ялені або копчені  продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Симптоми ботулізму:

  • порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,
  • сильно виражена сухість у роті,
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,
  • запаморочення,
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

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