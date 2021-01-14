27-річного львів’янина з підозрою на ботулізм виписали з лікарні

З Мостиської районної лікарні виписали 27-річного львів’янина, якого на початку січня госпіталізували з ознаками ботулізму. Медики встановили діагноз з огляду на симптоми хворого, однак збудника ботулізму в продуктах, які він вживав, не виявили. Про це Львівському порталу повідомила головна епідеміологиня Львівської області, очільниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко.

Відомо, що 1 січня чоловік споживав шпроти та мідії, які придбав у супермаркеті «Ашан» на вулиці Чорновола, а також червону рибу, приготовану вдома. Вже за три дні його госпіталізували в інфекційне відділення Мостиської лікарні.

«Львів’янина госіпталізували з діагнозом «Ботулізм». Він разом з друзями в супермаркеті «Ашан» придбав та споживав пресерви-мідії в олії «Водный мир» і рибні консерви-шпроти в олії, а також присолену червону рибу домашнього приготування», – повідомляють у держспоживслужбі.

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За словами хворого, з восьми його друзів, з якими вони разом вживали ці продукти, захворів лише він.

Фахівці держспоживслужби перевірили страви, які вживав чоловік і боутлічного токсину в них не виявили

Головна епідеміологиня Львівської області Наталія Тімко-Іванченко повідомила Львівському порталу, що стан хворого покращився і його вже виписали з лікарні додому.

Зазначимо, ботулізм – це харчове отруєння, яке може призвести до тяжких наслідків. Водночас, ботулізму у більшості випадків можна уникнути, дотримуючись простих харчових правил.

Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м’яса, риби, рідше – овочів. Потенційно небезпечними є усі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності, виглядом і смаком, можуть бути зараженими: ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

Також ботулізм може виникнути внаслідок споживання в’яленої чи копченої риби та будь-яких виробів з м’яса (ковбаси, шинки тощо). Найчастіше причиною ботулізму стають в’ялені або копчені продукти домашнього приготування, проте реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах. Це трапляється у випадку не дотримання відповідних вимог під час заготівлі, переробки чи зберігання продукту.

Симптоми ботулізму:

порушення близького зору: ви не можете читати текст, але добре бачите предмети,

сильно виражена сухість у роті,

важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає)

підвищена стомлюваність, м’язова слабкість,

запаморочення,

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишечнику (здуття живота, закреп),

ураження м’язів шиї та кінцівок.

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