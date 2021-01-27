АМКУ підозрює «Львівгаззбут» у тарифних зловживаннях

Західне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу через можливе зловживання «Львівгаззбуту» при формуванні тарифів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Київського обласного відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

АМКУ продовжує відкривати справи щодо приватних компаній, які подають газ населенню, через підозру у тарифних зловживаннях. Так, 26 січня Західне територіальне відділення АМКУ відкрило низку нових справ, в тому числі й щодо «Львівгаззбуту».

«Питання контролю над ціноутворенням приватних компаній, які продають газ населенню, залишається в пріоритеті влади. Західне міжрегіональне територіальне відділення комітету відкрило справи щодо «Львівгаз збуту», «Закарпатгаз збуту», ТзОВ «Волиньгаз збут», «Івано-Франківськгаз збут» та «Рівнегаз збут». Південно-західне міжрегіональне територіальне відділення відкрило справи стосовно «Хмельницькгаз збут», «Вінницягаз збут», ДП «Кременецьке УПРГ» та «Чернівцігаз збут». Найближчим часом чекаємо на інші регіони», – написав Олексій Хмельницький.

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Причина відкриття справ АМКУ одна – ознаки зловживання монопольним становищем при формуванні ціни на газ.

За словами Олексія Хмельницького, тарифні розслідування АМКУ мають «показати всім силу держави», адже вільний ринок не означає «ринок без правил».

Розслідування всіх справ в Антимонопольному комітеті обіцяють вести настільки швидко, наскільки це можливо.

Зазначимо, що аналогічні справи відкрило дещо раніше й Київське обласне відділення АМКУ. Зараз приватні компанії, «Київоблгаз Збут», «Житомиргаз Збут», «Чернігівгаз Збут», «КиївГазЕнерджи», «Черкасигаз Збут» та «Уманьгаз Збут», мають надати пояснення щодо ситуації з формуванням ціни на газ та ситуації на ринку газу в цілому. Перші висновки АМКУ обіцяє зробити вже через два місяці, тобто наприкінці березня.

Нагадаємо, В Україні вже кілька років можна змінювати постачальника газу, але раніше ця процедура не мала сенсу, оскільки визначена урядом вартість газу була нижчою від ринкової. Тепер обмеження щодо ціни на газ скасовані, а сам перехід від одного постачальника до іншого став значно простішим.

Зазвичай головною причиною зміни постачальника є ціна. Так, у вересні 2020-го найдешевший газ в країні пропонували три компанії: TAS Energy (4,39 грн/м3), ГК «Нафтогаз України» (4,70 грн/м3) та «Енерджі Трейд Груп» (4,90/м3).

Низка регіональних газзбутів з групи українського мільярдера Дмитра Фірташа, які постачають газ більшості українців, виставили вересневу ціну по 5,49 грн/м3. До цієї ж групи належить і найбільший постачальник Львівщини – «Львівгаззбут».

Як писав Львівський портал, зі січня минулого року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ (зазвичай від «Львівгаззбуту»), іншу – за його доставку (від «Львівгазу»). Віднедавна тариф на доставку газу зріс майже на 70%. За що мешканці Львівщини платять більше, читайте за цим посиланням.

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