На Левандівці за понад 5 млн збудують велодоріжку

У 2021 році у Львові на вулиці Сяйво планують збудувати нову велодоріжку. Також цьогоріч хочуть добудувати велосипедні шляхи на вул. Княгині Ольги-Академіка Сахарова та на проспекті Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Ми передбачаємо, що цьогоріч завершимо будівництво велодоріжки на вул. Княгині Ольги — Академіка Сахарова. На це передбачаємо 1 млн 835 тис. грн. Також ми передбачаємо 10 млн грн на продовження будівництва велодоріжки на проспекті Чорновола, але цього буде недостатньо, для завершення виконання робіт потрібно буде ще 4 млн 900 тис. грн», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлового господарства Ірина Маруняк.

Також у 2021 році у Львові розпочнуть облаштування й будівництво доріжки на вул. Сяйво.

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«Є проектна документація, є експертиза, тому будемо приступати до виконання робіт. Наразі передбачаємо на це 5 млн 401 тис. грн», – додала Ірина Маруняк.

Як повідомляв Львівський портал, загалом мережу велодоріжок у Львові прокладають вже вісім років поспіль. Протягом 2018 року у місті мали облаштувати понад 15 км велодоріжок. А до 2020 року міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв звести у місті 268 км велодоріжок. Втім поки що у Львові їх так і не збудували.

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