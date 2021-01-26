Через снігопад на одній з трас Львівщини обмежили рух

Через сильний снігопад у вівторок, 26 січня, на трасі Р-15 Ковель-Жовква між селами Тудорковичі та Хоробрів Сокальського району Львівщини обмежили рух вантажівок. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Обмеження ввели, щоб снігоочисна техніка розчистила дорогу. Також станом на 13:00 год. на цій трасі – уповільнений рух транспорту.

До розчищення дороги служба автомобільних доріг Львівщини залучила 7 працівників та 5 одиниць важкої техніки.

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Додамо, що впродовж 26-28 січня у Львові та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують хуртовини, ожеледицю та мокрий сніг.

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