Мокрий сніг та хуртовини: синоптики попередили про погіршення погоди на Львівщині

Впродовж 26-28 січня у Львові та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують хуртовини, ожеледицю та мокрий сніг. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному гідрометцентрі.

У вівторок, 26 січня, на Львівщині температура повітря вночі опуститься до -1 градусу морозу, вдень – від 1 грудусу тепла до 1 градусу морозу. Також буде хмарно, падатиме дощ із мокрим снігом, хуртовини.

Зокрема, у Львові 26 січня очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с.

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Вночі і вдень 27 січня температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вітер змінний, 7-12 м/с. Хмарно. Дощ із мокрим снігом та пориви вітру.

Мешканців Львівщини закликають бути обережними. Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях. А також – не ходити близько до будинків, адже через перепади температури повітря, на дахах будівель можуть утворюватися нагромадження снігу та бурульки, які падаючи можуть становити небезпеку для пішоходів.

Зазначимо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців міста просять інформувати «Гарячу лінію міста» за номером 1580 для оперативного реагування відповідних служб.

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