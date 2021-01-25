Всі львівські школярі повернулися за парти

В Україні 25 січня закінчився локдаун, відтак усі школи Львова повернулися до роботи в навчальних закладах. Про це на брифінгу розповіла начальниця управління освіти міста Зоряна Довганик, передає пресслужба міськради Львова.

«Від сьогодні всі львівські школи повернулися до очного навчання. Локдаун закінчився, але карантинні обмеження не знято, тому ми повинні дотримуватись усіх правил, які діяли в минулому семестрі. У кожній школі графік роботи є різним. Як правило початкові класи всі дні вчаться в навчальному закладі, а учні 5−11 класів мають змішану форму: 1−2 дні дистанційно, решта – очно. Також навчальний процес у різних класів починається в різний час», – зазначає Зоряна Довганик.

Вона додала, що у випадку, якщо 50 учнів чи педагогічний працівників будуть перебувати на самоізоляції, то школи будуть призупиняти в цих школах освітній процес та діти навчатимуться дистанційно.

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Нагадаємо, школам Львівської області рекомендували відновити очне навчання вже з 25 січня. Винятком будуть лише ті заклади освіти, де є хворі на Covid-19 учні чи вчителі.

Водночас закладам освіти дозволили самостійно організовувати навчальний процес під час локдауну. Можна було піти на зимові канікули як зазвичай, але опісля почати дистанційне навчання або ж продовжити канікули, проте відкригувати весняні канікули чи довше навчатися у червні.

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