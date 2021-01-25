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Українська стане обов’язковою мовою ЗНО з 2025 року, – мовний омбудсмен

Вероніка Рой

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З 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

 

Наразі мову при складанні іспиту для вступу до вишів в Україні можна обирати. За словами Кременя, ЗНО потерпає від різноманітних атак.

«З одного боку, кажуть, що це дискримінує здобувачів освіти, вступників до українських університетів. З іншого боку, ЗНО не дає начебто об’єктивної картини знань і навичок випускників закладів освіти. Але ЗНО як обов’язкове для складання – один із критеріїв і факторів боротьби з корупцією на рівні вступу до вишів. Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО. І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку. Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими», – зауважив Тарас Кремінь.

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В Україні 19 січня завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Кожен учасник може обрати лише один предмет. Сам тест відбудеться 10 квітня. Вартість пробного ЗНО у 2021 році відрізняється за регіонами й коливається в межах 195–255 гривень.

Реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року триватиме з 1 лютого до 5 березня включно.

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